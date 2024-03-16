بالأسماء.. إصابة 5 سيدات في حادث إنقلاب تروسيكل بالشرقية

أصيبت 5 سيدات بكدمات وسحجات بالجسد إثر وقوع حادث إنقلاب تروسيكل بطريق ابو حماد -هدي شعراوي إتجاه الحلمية وتم نقل المصابين الي مستشفي ابو حماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال كلا من "حنان ع ا" 30 سنة و"فريدة م ع" 60 سنة و"خيرية م م" 55 سنة و"عفاف ص ا" 47 سنة و"ياسمين ع م" 37 سنة مقيمين الجعفرية دائرة مركز ابوحماد مصابات بكدمات وسحجات بالجسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهن إثر وقوع حادث إنقلاب تروسيكل بطريق ابو حماد -هدي شعراوي اتجاه الحلمية وتم نقل المصابين الي مستشفي ابو حماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.