مع استمرار عملية انتخاب الرئيس.. روسيا تراقب محاولات التدخل الخارجي

أعلن سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك أن بلاده تراقب عن كثب جميع محاولات التدخل الخارجي في العملية الانتخابية الروسية.

وحسب “روسيا اليوم”، قال ميروشنيك إن هذا ليس تدخلا في الشئون الداخلية فحسب، بل جرائم ضد الدولة.

ودخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الثاني، إذ تستمر حتى غد، الأحد، ويتنافس فيها 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد، وسط استخدام التصويت عبر الإنترنت لأول مرة في الانتخابات الرئاسية في روسيا.