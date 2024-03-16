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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف لغز بلاغات سرقة ويضبط الجناة.. تفاصيل وصور

بعض المسروقات
بعض المسروقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات ، وضبط مرتكبيها .

تم ضبط (سمكرى سيارات له معلومات جنائية - سائق توك توك) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترفا بإرتكابهما (14) واقعة سرقة بالمركبة المضبوطة بحوزتهما وتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عملائهما "سيئي النية " ( 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) وتم ضبطهم وبحوزتهم السيارات المُبلغ بسرقتها .

وتم ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترف بإرتكابه (4) وقائع.

وتم ضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) وبحوزة أحدهما (كمية من مخدر الهيروين) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية وتقطيعها وتغير معالمها والتصرف فيها بالبيع خردة لعميليهما "سيئ النية" وتم ضبطهما وبحوزتهما (2 دراجة نارية – 2 شاسية دراجة نارية – 2 لوحة معدنية خاصة بالدراجات النارية– أجزاء وهياكل دراجات نارية) .


وتم ضبط (عاملان) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل المساكن وإعترفا بإرتكابهما (4) وقائع ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وضبط (عاطل وصاحب مخزن خردة "عميل سيئ النية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب ، وإعترفا بإرتكابهما (6) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها .

وتم ضبط (عاطل) لقيامه بإرتكاب (5) وقائع سرقة هواتف محمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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