بصحبة ابنته.. زعيم كوريا الشمالية يشاهد تدريبات عسكرية خاصة.. شاهد

نشرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية اليوم السبت لقطات مصورة لزعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يشاهد تدريبات عسكرية خاصة على كيفية التصدي لأي عدوان محتمل.



وشوهدت ابنة كيم بصحبته خلال التدريبات التي تضمنت القفز بالمظلات هي الأحدث في سلسلة من التدريبات العسكرية التي أشرف عليها كيم في الأيام الأخيرة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقالت الوكالة الكورية المركزية إن كيم أمر جنوده بإجراء المزيد من التدريبات الأكثر كثافة من أجل الاستعداد الكامل للحرب.

ونشرت الوكالة لقطات مصورة لموكب كيم المتجه إلى حفل افتتاح مزرعة دفيئة.

