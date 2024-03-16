رئيس جامعة بنها يفتتح برنامجًا تدريبيًّا لإعداد المدربين

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، دورة تدريبية TOT المدرب المشارك والذى نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بهدف إعداد كوادر من المدربين القادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.

وحاضر رئيس الجامعة خلال الدورة ، مشيرا الي أهمية تأهيل المشاركين من أجل تقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، والمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالجامعة وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية.

وأضاف " الجيزاوي" أن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجيه للتطوير بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور هانى شحته مدير المركز أن المركز قام بإعداد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة ، مشيرًا إلى أن الدورة يتم تنفيذها على مدى أربعة أيام متتالية، وتضم ٣١متدرب من منسوبي الجامعة ويستهدف إكساب المتدربين بالمعارف والمهارات المطلوبة لإدارة جلسات التدريب وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية.