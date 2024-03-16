حسين الشحات يبدأ برنامجًا علاجيًا مكثفًا للحاق بمباراة سيمبا

أعلن النادي الأهلي، خضوع حسين الشحات لبرنامج علاجي مكثف للحاق بمباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

وخضع حسين الشحات، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، لأشعة والرنين المغناطيسي بعد شكواه من آلام عضلية خلال فترة الإحماء ، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة أثبتت اصابته بتقلص في العضلات الخلفية.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب مصطفى شلبي لاعب الزمالك، للانضمام للمعسكر بعد إصابة حسين الشحات.

ومنح مارسيل كولر لاعبي الأهلي راحة لمدة 7 أيام قبل خوض مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.