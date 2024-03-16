أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري الأبطال

خضع حسين الشحات لاعب منتخب مصر لأشعة ورنين مغناطيسي بعدما اشتكى من آلام عضلية خلال فترة الإحماء، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة وأثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي : حسين الشحات سيكون جاهز لمباراة الذهاب أمام سيمبا وآلام العضلة الخلفية لن تعيقه عن رحلة تنزانيا"

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه.

ووفقا لما أعلنه نادي سيمبا التنزاني، فإنه تقرر أن تلعب مباراة الأهلي وسيمبا في تنزانيا يوم 29 مارس الجاري، على أن يقام لقاء الإياب يوم الجمعة التالي الموافق 5 أبريل المقبل.

