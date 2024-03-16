سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

شهد طريق شبرا بنها الحر، بنطاق دائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، سقوط كونتينر من علي سيارة نقل ثقيل في الاتجاه القادم من مدينة بنها إلى القاهرة، وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات في جانب الطريق بطول حوالي 30 متر، وسقط بالأرض الزراعية بجانب الطريق، دون أن يؤثر علي الحركة المرورية علي الطريق المرورية علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بسقوط كونتينر من علي سيارة نقل ثقيل أثناء سيرها علي طريق شبرا بنها الحر بدائرة قسم شرطة قها.



انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وانتقل العقيد محمد النوتي وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط كونتينر من علي سيارة نقل ثقيل أثناء سيرها على طريق شبرا بنها الحر، بعد بنزيمة قها في الاتجاه القادم من مدينة بنها للقاهرة، دائرة قسم قها.

وتبين سقوط الكونتينر وإحداث تلفيات بجانب الطريق يطول حوالي 30 متر، ولم يؤثر ذلك علي سير الحركة المرورية علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.