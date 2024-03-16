إصابة شخصين في إنفجار بمطعم للشواء شرقي الصين

قالت السلطات الصينية إن شخصين أصيبا، اليوم السبت، بعد انفجار قوي في متجر للشواء بمدينة هوايان شرق الصين، وذلك في أحدث حادث يثير دعوات لإجراء فحوصات أفضل لسلامة المطاعم في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية على الإنترنت أن الانفجار وقع في الساعة 4:20 مساءً.

وتسبب الانفجار في تحطيم واجهة مبنى المطعم، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان الأسود في الهواء وتناثر شظايا الزجاج عبر الشارع.

وقالت سلطات هوايان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إن الشخصين المصابين تم نقلهما إلى المستشفى ويجري التحقيق في سبب الانفجار.

يأتي الانفجار الأخير بعد سلسلة من الانفجارات المماثلة منذ عام 2023 وأثارت مطالب بضرورة التدقيق بشأن معايير السلامة الوطنية.

وفي الأسبوع الماضي، أدى تسرب غاز في متجر للدجاج المقلي في سانخه، وهي مدينة في مقاطعة خبي المتاخمة لبكين، إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 27 آخرين. وقد جذب هذا الحادث المزيد من الاهتمام بعد أن منع السكان المحليين وحراس الأمن الصحفيين أثناء محاولتهم الإبلاغ عن آثار الانفجار.