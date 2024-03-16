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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نرفض استخدام الجوع كسلاح.. رسالة تحذيرية من رئيس وزراء بلجيكا لـ إسرائيل

رئيس الوزراء البلجيكي
رئيس الوزراء البلجيكي

حذر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إسرائيل اليوم السبت من استخدام الجوع “سلاحا في الحرب” في قطاع غزة.

وقال دي كرو للصحفيين في العاصمة الأردنية عمان، خلال جولة خاطفة في الشرق الأوسط: “أرى اليوم أن هناك عدداً كبيراً جداً من السكان في غزة معرضين لخطر المجاعة”، مضيفًا أن “الأمر متروك لإسرائيل لإثبات أن المجاعة لن تستخدم كسلاح في الحرب”.

المساعدات الإنسانية لـ غزة

وحث الحكومة الإسرائيلية على فتح المزيد من نقاط الوصول للمساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن بلاده مستمرة في دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

كما طالب دي كرو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتخلي عن خططه للهجوم على مدينة رفح في جنوب غزة.

رئيس الوزراء البلجيكي إسرائيل الجوع غزة المجاعة

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