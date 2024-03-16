موسم الحصاد.. بدء استلام محصول البنجر بمصانع سكر أبوقرقاص | شاهد

قدم صدى البلد بثا مباشرا لبدء موسم استلام محصول بنجر السكر اليوم بمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة.

وقال اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركات السكر للصناعات التكاملية، ان مصنع سكر ابو قرقاص لم يغلق ويعمل بكامل طاقته في قطاعات التقطير والتكرير وبنجر السكر.

وأوضح البديوي ان قطاع مصانع أبو قرقاص بالمنيا يستهدف في الموسم الحالي جمع مليون طن بنجر منها 600 ألف لصالح الشركة و400 ألف طن للغير وذلك لإنتاج 70 ألف طن سكر للدولة سنويا بخلاف 35 ألف طن سكر للغير و30 الف طن علف بنجر للتصدير إضافة إلي 30 مليون لتر كحول سنوياً.

وأوضح أن المصنع يستهدف تحقيق زيادة في الأرباح خلال الموسم الجاري من موسم بنجر السكر مقارنة بالموسم الماضي الذي تم خلاله تحقيق صافي أرباح 350 مليون جنيه من بنجر السكر .

وأكد البديوي إضافة 5 مراحل جديدة بالمصنع لاستخلاص السكر من البنجر تتضمن جهاز كبس العلف بتكلفة 20 مليون جنيه بما يتوافق مع احتياجات الأسواق التصديرية والحصول على سعر جيد .

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية بانشاء مخزن ذو تهوية عالية بتكلفة 3 ملايين جنيها مع تصنيع جهاز فصل الأتربة بتكلفة 10 ملايين جنيها وفي حالة استيراد هذا الجهاز كان سيتم دفع 25 مليون جنيه وأخيرا تطوير المرحلة الأخيرة من التصنيع و"المنسوب صفر" بتكلفة 3 ملايين جنيها.

ولفت البديوي إلي أن عدد العمال بالمصنع يبلغ 1115 عاملا، مشيرا إلي أن موسم بنجر السكر كان يستمر شهرين فقط خلال المواسم السابقة، إلا أنه أصبح يستمر لنحو 5 أشهر خلال الموسم الجاري، مع استمرار عمليات توريد المحصول من المزارعين.

من جانبه قال الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية أن مصنع ابو قرقاص يستقبل 4 آلاف طن بنجر يوميا ونستهدف زيادة هذه الكميات لتصل إلى 7 آلاف طن في ذروة الموسم، مشيرا إلي أنه تم استلام نحو 930 ألف طن بنجر في موسم 2024.

وأشار المهندس علاء السوهاجي رئيس قطاعات مصانع ابو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة المنيا، إلى أنه مستهدف توريد نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 الف طن سكر، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة التعاقدية المنزرعة هذا العام بلغت 22 ألف و400 فدان بمحافظات المنيا وبني سويف وأسيوط كما أن متوسط انتاجية الفدان 26 طن.

ولفت الي أن الشركة قامت منذ فترة بتغيير مقدمة المصنع لاستخلاص السكر من البنجر بدلا من قصب السكر فقط وذلك منذ عام 1998.

ونوه السوهاجي بقيام المصنع بالتشغيل لحساب الغير لإنتاج السكر من البنجر، لافتاً إلي أن شركة القناة قامت بتوريد 178 الف طن بنجر بالإضافة إلي توريد 100 الف طن بنجر من مشروع مستقبل مصر، مشيرا إلي أن سعر توريد طن البنجر يبدأ من 1900 جنيها أساسي بخلاف علاوات التوريد وتصل الي 2500 جنيها حسب درجة الحلاوة.

وأوضح رئيس قطاعات مصانع سكر أبو قرقاص، أن المصنع متعدد الأنشطة، مثل نشاط استخلاص السكر من البنجر، ونشاط استخلاص السكر من القصب، ونشاط تكرير السكر الخام، مشيرا إلي أن عمليات انتاج السكر من محصولي القصب والبنجر متقاربة فيما عدا البدايات والمعالجة والنهايات.

موسم استلام محصول البنجر

موسم استلام محصول البنجر