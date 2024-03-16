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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة كوكا..ألانيا سبور يحقق فوزاً قاتلا على قيصري سبور

صدى البلد

في إطار الجولة الثلاثين من الدوري التركي، حقق فريق ألانيا سبور فوزًا مهمًا على ضيفه قيصري سبور بهدفٍ نظيف، في مباراة أقيمت على أرضية ملعبهم.

 وكان الهدف القاتل لألانيا سبور قد جاء في الدقيقة 103 من الوقت بدل الضائع، حيث سجّله اللاعب أوجوز أيدين.

بهذا الفوز، رفع ألانيا سبور رصيده إلى 39 نقطة، محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي. بينما تجمّد رصيد قيصري سبور عند 36 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وشارك اللاعب المصري أحمد حسن "كوكا" في المباراة كأساسي، إلا أنه غادر الملعب في الدقيقة 63. 

ولعب  كوكا، 10 مباريات في مختلف البطولات، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

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