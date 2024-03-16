علي جمعة عن تجميل الرموش والحواجب: لما بتغسل وشها بتطلع أخويا حنفي

توجهت سيدة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، هل عمليات التجميل فى الحواجب والرموش والفيلير، حرام من باب الغش والتدليس وهذه العمليات انتشرت بشكل كبير، فما الحكم الآن؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين": "الأمر الواقع لا يفرض علينا الأحكام، فى جانب نفسى طيب البنت بتعمل كده إذا كانت متزوجة يبقى بإذن زوجها تعمل اللى تعمله، لكن لو مش متزوجة يشوفها الولد يقولك دى على قدر من الجمال، وتطلع على عكس الحقيقة ومجرد ما تغسل وشها تطلع أخويا حنفي، وده يسبب لها ألما كبيرا".



وأوضح: "لازم ناخذ بالنا من أن الشريعة لما منعت وكلفت كان القصد منها سعادة الدارين، وممكن نتربى على غير هذه ونعرف أن الأنوثة فى حد ذاتها جمال، وبلاش نزود فيها بشهوة التجميل العابرة، وممكن نتربى على تصرفات غيرها ونلتزم بالحدود التى أمرنا الله بها يعنى هنمسك كل واحدة وهنمنعها من سعادة التغيير والتبديل التى وراها نوع من المكاسب".

حكم استئذان الزوج قبل عمليات التجميل



أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال هل يجب استئذان الزوج قبل إجراء عملية التجميل؟.



وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين": "سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى النمص والواصلة والمستوصلة كل هذا من أجل عدم التدليس فى لإقامة الحياة الزوجية.

وأوضح: "لكن بعد الزواج يجب أن يأذن لها الزوج عند كل الائمة الأربعة، فإذا أرادت المرأة أو طلبت، والإمام الغزالي نص على أن هذا الأمر يتعلق بالمرأة، لأن هذا الأمر متعلق بجسمها".

وتابع: "قضية طبيب أو طبيبة يجب أن نراعيها طبقا للثقافة السائدة، وبعض العمليات تحتاج لا يسمح باختلاف الجنسين وفى بعضها يسمح بذلك".