هل يجب استئذان الزوج لإجراء عمليات التجميل؟ علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال هل يجب استئذان الزوج قبل إجراء عملية التجميل؟.



وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين": "سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى النمص والواصلة والمستوصلة كل هذا من أجل عدم التدليس فى لإقامة الحياة الزوجية".



وأوضح: "لكن بعد الزواج يجب أن يأذن لها الزوج عند كل الأئمة الأربعة، فإذا أرادت المرأة أو طلبت، والإمام الغزالي نص على أن هذا الأمر يتعلق بالمرأة، لأن هذا الأمر متعلق بجسمها".

وتابع: "قضية طبيب أو طبيبة يجب أن نراعيها طبقا للثقافة السائدة، وبعض العمليات تحتاج لا يسمح باختلاف الجنسين وفى بعضها يسمح بذلك".



