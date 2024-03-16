المستشار الألماني يبدأ اليوم جولة للشرق الأوسط تشمل الأردن وإسرائيل

يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، زيارة إلى الشرق الأوسط تستغرق يومين تشمل كل من الأردن وإسرائيل.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية سيلتقي شولتس غدا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، وبعد ذلك سيصل إلى إسرائيل ويلتقي برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ودعا شولتس إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ، مع انضمام بلاده إلى عملية الإنزال الجوي الدولية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن سلاح الجو الألماني انضمامه لعملية إسقاط المساعدات الدولية في سماء قطاع غزة، وذكرت وزارة الخارجية في برلين، في رسالة نشرتها على شبكة إكس، أن القوات الألمانية، بمساعدة فرنسا، أسقطت أربع طرود غذائية.