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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاميرا خادمة تكشف تعذيب ربة منزل بريطانية لزوجها 20 عامًا

صدى البلد

كشفت كاميرا خادمة، لأول مرة، عن قيام زوجة قاسية بتعذيب زوجها على مدار 20 عامًا طويلة.

لمدة 20 عامًا، قامت شيري سبنسر، من إيست يوركشاير، بتعذيب زوجها ريتشارد سبنسر، ولم يكشف أمرها إلا بفضل الكاميرا.

 اعترفت شيري، البالغة من العمر 45 عامًا، من ماركت ويتون، بالسيطرة المخيفة والتنمر في المحكمة. كما اعترفت بمهاجمة ريتشارد ثلاث مرات، مما تسبب له بأذى حقيقي.

في جزء مقلق من الفيديو، شوهدت وهي تحمل سلاح مطبخ كبير. في دردشة جديدة تمامًا لبرنامج Channel 5 "زوجتي المعنفة: اللقطات السرية"، تحدثت شرطة هامبرسايد عما حدث.

سألوها عن سبب حملها سلاح المطبخ خلال إحدى المشاجرات المسجلة. كذبت وقالت: "أردت أن أعطيه إياه لأنه هددني، وأراد قتلي"، وفقًا لما ذكرت صحيفة Hull Live.

"يفضل قتلي على تطليقي مددت يدي إلى السلاح لأنه إذا كان يريد قتلي، فليفعل ذلك ببساطة."

ولكن عندما عرضت عليها الشرطة نفس المقطع من الفيديو ولكن مع الصوت، انهارت قصتها الملفقة.

 يتذكر الشرطي كوك، الضابط الذي كان هناك، أن شيري بدت في حالة سكر ولم يفاجأ عندما ألقى القبض عليها بتهمة الاعتداء البسيط بعد استدعائهم إلى منزل العائلة العام الماضي.

قيل للمحكمة في Hull Crown إن ريتشارد سبنسر سلم الشرطة 43 صورة لإصابات و 36 مقطع فيديو و 9 تسجيلات هاتفية محمولة. في ذلك الوقت، كانت شيري مديرة كبيرة في وزارة العدل وكانت تهاجم زوجها لفظيًا وجسديا بشكل منتظم.

وشملت الاعتداءات الركل واللكم والضرب والعض والبصق عليه، وكانت غالبًا تنهاله بالشتائم. كما قامت بإتلاف متعلقاته، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والملابس والأشياء المنزلية.

في إحدى الاعتداءات، ضربت شيري زوجها بزجاجة نبيذ، مما تسبب له بما يسمى بـ "أذن القرنبيط". وكانت تشرب في بعض الأحيان ثلاث زجاجات من النبيذ يوميًا خلال مسلسل "التعذيب" المروع.

وقال محامي الدفاع عن شيري، ريتشارد برات كي سي، للمحكمة إنه "لا يوجد سوى القليل جدًا أو لا يوجد شيء" يمكن قوله لتخفيف الحكم.

وقال السيد برات: "إنها قضية مروعة ومزعجة". "لعب الكحول الدور الأهم فيما حدث."

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