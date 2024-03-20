نصف مليون دولار فقط.. مأدبة طعام فضائية لمشاهدة شروق الشمس

يخطط الطاهي الدنماركي “ راسموس مونك ” لتنظيم مأدبة طعام فاخرة في الغلاف الجوي لكوكب الارض خلال العام المقبل ، علي متن المركبة الفضائية "نبتون" التابعة لشركة "سبيس برسبكتيف" .

و تهدف الرحلة لتناول الطعام علي متن المركبة الفضائية " نبتون " و مراقبة شروق الشمس ، في مقابل 495 ألف دولار فقط .

و سينطلق السائحون الستة لمدة 6 ساعات في كبسولة فضائية مضغوطة، ترتفع إلى طبقة الستراتوسفير للغلاف الجوي للارض ، على علوّ 30 كيلومتراً فوق مستوى سطح البحر، باستخدام منطاد "سبايس بالون" الذي يعمل بالهيدروجين.

و نكشف خلال الفيديو التالي تفاصيل الرحلة الفضائية و مأدبة الطعام الفاخرة ….