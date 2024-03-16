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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

علماء يكتشفون أدلة على أقدم الزلازل في صخور عمرها 3.3 مليار سنة

صدى البلد

عثر العلماء على علامات تشير إلى بعض أقدم الزلازل المعروفة على الإطلاق في صخور يبلغ عمرها 3.3 مليار سنة.

تقدم هذه الصخور دليلا مبكرا على الصفائح التكتونية، التي تفسر قشرة الأرض على أنها مقسمة إلى صفائح كبيرة تتحرك عبر الستار (الطبقة الواقعة بين القشرة واللب).

 كما تشير الصخور أيضًا إلى الظروف التي ربما كانت سائدة عندما نشأ الحياة لأول مرة.

توصل الجيولوجيون إلى هذا الاكتشاف بعد دراسة حزام بارberton جرينستون، وهو تكوين جيولوجي معقد في جنوب أفريقيا. 

وأدركوا أن الحزام يشبه بشكل ملحوظ صخورا أحدث بكثير في نيوزيلندا تعرضت لانهيارات أرضية تحت سطح البحر نجمت عن الزلازل على طول منطقة إندساس هيكورانجي، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في 27 فبراير في مجلة Geology.

وقال المؤلف الرئيسي سايمون لامب، وهو جيولوجي في جامعة فيكتوريا في ويلينغتون بنيوزيلندا لموقع Live Science: "إن الطاقة التي يتم إطلاقها في هذه الزلازل هائلة للغاية، وتؤدي إلى اهتزاز المنطقة بأكملها".

يُعد حجر بارberton جرينستون، الذي سُمي بهذا الاسم بسبب لونه الأخضر المائل للصفرة، أحد أكثر السجلات الجيولوجية شمولاً للأرض بين 3.2 مليار و 3.6 مليار سنة مضت، وفقًا للدراسة.

 واجه الباحثون صعوبة في فهم المنطقة لأن الجيولوجيا معقدة ويصعب تتبع الصخور عبر تضاريس الأرض.

نشر المؤلف المشارك كورنيل دي روندي، وهو عالم رئيسي في GNS Science، وهي مؤسسة بحثية في نيوزيلندا، خريطة جزئية للحزام في عام 2021، وكشفت الخريطة عما وصفه لامب بأنه "كومة عملاقة من الكتل" منفصلة عن المكان الذي تشكلت فيه.

لاحظ لامب أن الجيولوجيا تشبه إلى حد بعيد ما شاهده على طول الجانب الشرقي من نيوزيلندا في صخور عمرها 20 مليون سنة والانهيارات الأرضية تحت سطح البحر الأكثر حداثة. 

وبشكل خاص، فإن تكوين جلامارو مارلبورو العظيم - بقايا منصة قارية انهارت في انهيارات أرضية تحت الماء - في منطقة إندساس هيكورانجي كان مشابهًا بشكل لافت للنظر إلى أساس حزام بارberton جرينستون، وفقًا لبيان صادر عن GNS Science.

قبالة سواحل نيوزيلندا، تنزلق الصفيحة الباسيفيكية تحت الصفيحة الأسترالية وتحتك بها، مما يؤدي إلى حدوث زلازل هائلة وانهيارات أرضية تحت سطح البحر. 

في هذه الانهيارات الأرضية، تتحطم الصخور التي تشكلت على اليابسة وفي المياه الضحلة إلى المحيط العميق، مما يخلط مواقعها الأصلية.

ووفقًا للدراسة، فإن تكوين تكتل جلامارو مارلبورو العظيم قد يكون نتيجة لآلاف الزلازل على مدى ملايين السنين، حيث يؤدي كل زلزال إلى تحريك أكبر الكتل الصخرية.

وقال لامب: "إنه حقًا سجل لفترة طويلة من الاهتزاز. إنه يظهر لك أن هذه ظاهرة مستمرة في الأرض primitive (أي: البدائية أو الأولية)".

تشكلت الأرض منذ حوالي 4.6 مليار سنة ثم بردت لتصبح عالما مائيا. لا يوجد إجماع علمي على موعد بدء الصفائح التكتونية، ولكن وفقًا للدراسة، فمن المحتمل أنها بدأت قبل 2 مليار سنة.

 يعتقد لامب أن هناك زلازل حدثت قبل تلك التي تم تفسيرها في حزام بارberton جرينستون وأنها تزامنت مع نشأة الحياة.

لا يعرف علماء الأحياء على وجه اليقين أين ومتى وكيف بدأت الحياة على الأرض، على الرغم من أن أقدم الأحفورة عمرها 3.7 مليار سنة.

 لكن الحياة كانت لتحتاج إلى طاقة لتبدأ، ومن المحتمل أن يكون الماء قد لعب دورًا فيها (وهو ضرورة للبقاء).

وأشار لامب إلى أن مناطق الإندساس لا تشهد الزلازل الأكبر فحسب، بل أيضًا أكبر الانفجارات البركانية.

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