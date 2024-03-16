لحم الأفعى | بديل بروتيني مستدام قادم إلى مائدتك

قد يكون لحم الأفعى قريبًا طبقًا شهيًا على موائدنا، فهو يمثل بديلاً بروتينيًا مستدامًا يتطلب جهدًا منخفضًا وفقًا لما يقترحه العلماء.

يعتقد الباحثون أن تربية الثعابين كالأصلة الصينية والشبكية لها فوائد عديدة، بما في ذلك قدرة هذه الأفاعي على الصيام لفترات طويلة، واحتياجاتها القليلة للمساحة والمياه، وإنتاجها minimal للفضلات.

بفضل حجمها الكبير ومعدل نموها السريع - بالإضافة إلى عدم وجود أرجل أو أجنحة تستهلك الطاقة - تعد الأفاعي مصدرًا فعالا للغاية للحوم.

ونشر العلماء نتائج أبحاثهم يوم الخميس (14 مارس) في مجلة التقارير العلمية.

وقال المؤلف المشارك للدراسة باتريك أوست، وهو عالم حيوان وباحث مشارك في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، لقناة ABC News: "هذه الحيوانات تحول الطعام والبروتين بشكل خاص بكفاءة عالية. حرفيًا، إنها متخصصة في الاستفادة القصوى من القليل."

وفقًا للدراسة، فإن تربية الأفاعي رائجة جدًا في آسيا ولكن لم تنتشر بعد في مناطق أخرى. ومع صعوبة أنظمة إنتاج الثروة الحيوانية الحالية في تلبية معايير الاستدامة والطلب المتزايد، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في بدائل.

وكتب الباحثون في الدراسة: "على مدار العقدين الماضيين، توسعت تربية الثعابين. لحم الزواحف ليس مختلفًا كثيرًا عن الدجاج: فهو غني بالبروتين وقليل الدهون المشبعة، وله جاذبية جمالية وطهوية واسعة النطاق."

راقب الباحثون معدل نمو صغار الأصلة الصينية (Python bivittatus) والشبكية (Malayopython reticulatus) في مزرعتين - إحداهما في محافظة أوتاراديت بتايلاند والأخرى في مدينة هوشي منه بفيتنام.

وعلى الرغم من تلقيهم الطعام مرة واحدة فقط في الأسبوع، نما كلا النوعان بسرعة واكتسبا ما يصل إلى 1.6 أوقية (46 جرامًا) يوميًا على مدار 12 شهرًا - وهو الوقت الذي يمكن فيه ذبحهما للحصول على اللحوم والجلود ومنتجات أخرى.

كانت الإناث أكبر من الذكور، على الأرجح بسبب الاختلافات الطبيعية بين الجنسين.

أطعم الباحثون الأفاعي مجموعة متنوعة من الأنظمة الغذائية، بما في ذلك الدجاج المجمد المذاب، والقوارض البرية المصطادة، ودقيق السمك، وحبيبات الدجاج، ومنتجات النفايات من إنتاج لحوم الخنزير.

تحول ما يقرب من ربع الطعام الذي تستهلكه الأفاعي إلى لحوم بغض النظر عن النظام الغذائي الذي تتغذى عليه، وكان 82% من كتلة جسم الأفعى لحومًا صالحًا للأكل بحلول نهاية التجربة. للمقارنة، فإن اللحوم المستخرجة من الماشية تبلغ عادة حوالي 63% من وزن البقرة.

وكتب الباحثون في الدراسة: "من حيث معدلات تحويل الطعام والبروتين، تفوق الأفاعي جميع أنواع الحيوانات الزراعية الرئيسية التي تمت دراستها حتى الآن.

وكانت كفاءة الإنتاج بالنسبة للأنواع الأفعى أعلى من تلك المسجلة للدواجن ولحم الخنزير ولحم البقر والسلمون والحشرات."

كما حافظت الأفاعي على كتلة جسمها خلال فترات الصيام التي استمرت حتى 127 يومًا متتالية بفضل عملية الأيض المرنة لديها. يمكن أن يزيد وزن الأصلة الصينية والشبكية البالغة عن 220 رطلاً (100 كيلوغرام) ويمكن للإناث أن تنتج ما يصل إلى 100 بيضة في السنة، مما يعني أنها "مناسبة تمامًا للإنتاج التجاري" وفقًا للدراسة.

أبرز الباحثون الدور المحتمل لتربية الأفاعي في مكافحة القوارض الضارة وإعادة تدوير المنتجات الثانوية من صناعات اللحوم الأخرى وسلاسل توريد الأغذية الزراعية، إذا تم تغذية الثعابين بنظام غذائي غني بالقوارض وبروتين النفايات.