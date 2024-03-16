احتمالية غزو قوس جبل طارق المحيط الأطلسي أسفل المضيق

تشير دراسة جديدة إلى أن منطقة الاندساس الموجودة أسفل مضيق جبل طارق تزحف غربًا وقد " تغزو " المحيط الأطلسي يومًا ما ، مما يتسبب في إغلاق المحيط ببطء.

تقع منطقة الاندساس، المعروفة أيضًا باسم قوس أو خندق جبل طارق ، حاليًا في ممر محيطي ضيق بين البرتغال والمغرب.

بدأ تحركها غربًا منذ حوالي 30 مليون سنة ، عندما تشكلت منطقة اندساس على طول الساحل الشمالي لما يُعرف الآن بالبحر الأبيض المتوسط ، لكنها توقفت في الخمسة ملايين سنة الماضية ، مما دفع بعض العلماء إلى التساؤل عما إذا كان قوس جبل طارق لا يزال نشطًا اليوم.

ومع ذلك ، يبدو أن القوس يمر فقط بفترة هدوء ، وفقًا لدراسة نُشرت في 13 فبراير في مجلة Geology.

من المحتمل أن يستمر هذا الهدوء 20 مليون سنة أخرى ، وبعد ذلك يمكن أن يستأنف قوس جبل طارق تقدمه ويقتحم المحيط الأطلسي في عملية تعرف باسم "غزو الاندساس".

يستضيف المحيط الأطلسي منطقتي اندساس يعرفها الباحثون - منطقة اندساس جزر الأنتيل الصغرى في منطقة البحر الكاريبي وقوس سكوتيا ، بالقرب من القارة القطبية الجنوبية.

وقال المؤلف الرئيسي جواو دوارتي ، وهو عالم جيولوجي وأستاذ مساعد في جامعة لشبونة ، في بيان: "لقد غزت مناطق الاندساس هذه المحيط الأطلسي قبل عدة ملايين من السنين. إن دراسة جبل طارق فرصة لا تقدر بثمن لأنها تسمح بمراقبة العملية في مراحلها المبكرة عندما تكون قد بدأت للتو."

لاختبار ما إذا كان قوس جبل طارق لا يزال نشطًا ، قام Duarte وزملاؤه ببناء نموذج حاسوبي يحاكي ولادة منطقة الاندساس في عصر الأوليجوسين (من 34 مليون إلى 23 مليون سنة مضت) وتطورها حتى الوقت الحاضر.

لاحظ الباحثون انخفاضًا مفاجئًا في سرعة القوس منذ 5 ملايين سنة ، حيث اقترب من حدود المحيط الأطلسي. وكتبوا في الدراسة: "في هذه المرحلة ، يبدو أن منطقة اندساس جبل طارق محكوم عليها بالفشل".

ثم قام الفريق بمحاكاة مصير القوس على مدى الـ 40 مليون سنة القادمة ووجد أنه يشق طريقه بشق الأنفس عبر مضيق جبل طارق الضيق انطلاقا من الوقت الحاضر على مدى الـ 20 مليون سنة القادمة. وكتب الباحثون في الدراسة: "واللافت للنظر أنه بعد هذه النقطة ، يتسارع تراجع الخندق ببطء ، وتتسع منطقة الاندساس وتنتشر باتجاه المحيط".

وقال دوارتي في البيان إن هذا النوع من النمذجة يتطلب أدوات وحواسيب متطورة لم تكن متوفرة حتى قبل بضع سنوات.

وأضاف: "يمكننا الآن محاكاة تكوين قوس جبل طارق بتفاصيل كبيرة وكذلك كيف يمكن أن يتطور في المستقبل البعيد".

وفقًا للبيان ، إذا غزا قوس جبل طارق المحيط الأطلسي ، فقد يساهم في تكوين نظام اندساس في المحيط الأطلسي مشابه لسلسلة من مناطق الاندساس التي تحيط بالمحيط الهادئ ، والتي تسمى حلقة النار.

سيتسبب سلسلة مشابهة تتشكل في المحيط الأطلسي في إعادة تدوير القشرة المحيطية إلى الستار عن طريق الاندساس على جانبي المحيط الأطلسي ، ما يؤدي تدريجياً إلى ابتلاعه وإغلاق هذا المحيط.

يؤكد تقدم قوس جبل طارق المتواصل على مدار الخمسة ملايين سنة الماضية على الافتقار النسبي للزلازل والبراكين في المنطقة - والتي تم استخدامها ك حجج لرفض فكرة أن منطقة الاندساس قد لا تزال نشطة. يجادل مؤلفو الدراسة الجديدة بأن الصمت التكتوني لمنطقة الاندساس نتيجة مباشرة لفترة طويلة من الحركة المتوقفة.