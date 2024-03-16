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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العتاولة الحلقة 6.. زينة تعترف بحبها للسقا وطارق لطفى يبحث عن قطعة الآثار

العتاولة
العتاولة

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل العتاولة أحداثاً مثيرة بين نصار وخضر ورجل الأعمال عيسى الوزان.

وبدأت الحلقة بقيام عيسى الوزان بالحديث مع أحمد الحلواني وهو الشخص الذي طعنته زينة فى الحلقة الثانية وكانت تظن أنه توفي إلا أن عيسى الوزان يقوم بمعالجته ليفاجئ به الجميع فى الحلقات القادمة.

كما شهدت الحلقة أيضًا قيام خضر شقيق نصار بالبحث عن قطعة الآثار الذى سرقها شقيقه نصار واعترف لوالدته سترة أن سعرها يتخطى الـ100 مليون جنيه.

كما اعترف زينة للسقا عن الأزمة التى تمر بها بسبب طعنها لأحمد الحلواني زوج والدتها بالسكين فى الحلقة الثانية ونصحها بضرورة عمل محضر لاختفائه فى قسم الشرطة لابعاد الشبهه عنها، كما حرصت زينة بالاعتراف للسقا بحبها ليه فى نهاية الحلقة



نجح مسلسل العتاولة للنجوم أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة، في تصدر مؤشرات البحث علي محرك جوجل ومنصة شاهد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، بسبب أحداث المسلسل الشيقة بجانب " الايفيهات" والمواقف الكوميدية التي يقع فيها أبطال العمل.

 

وحقق مسلسل العتاولة خلال الأيام الماضية انتشاراً كبيراً من بداية الأحداث، سواء علي المستوي الجماهيري أو السوشيال ميديا، خصوصا مع طرح الأغنية الدعائية للمسلسل، الذي يؤديها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وايضا اغنية "قنبلة الجيل" التي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

 

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، التي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته. 

 

أبطال مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

 

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