الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني.. وهؤلاء يغيبون عن المباراة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، الجمعة ٢٩ مارس في العاصمة التنزانية دار السلام .

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش ، لمناقشة الاستعدادات للمباراة.

وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات.

و نكشف لجماهير المارد الأحمر تفاصيل استعدادات النادي الاهلي للمبارة ومن المتوقع غيابهم عن لقاء سيمبا التنزاني و تاريخ مبارايات الاحمر مع سيمبا التنزاني خلال الفيديو التالي …