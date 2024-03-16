مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بالعاصمة الصومالية مقديشو

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات، اليوم السبت، الهجوم الإرهابيَّ الخسيس الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو؛ ممَّا أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

شدَّد مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم السبت، على رفض الشريعة الإسلامية لأيِّ لون من ألوان الاعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله تعالى في أرضه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الإنسان بنيان الله في أرضه .. ملعون من هدمه»، مشيرًا إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى دائمًا لنشر الخراب والدمار في كل مكان وزعزعة أمن واستقرار البلدان.

أكد مفتي الجمهورية أنَّ عمليات القتل والتدمير التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية تعكس تعطُّش هذه الجماعات لإراقة دماء الأبرياء الآمنين في كل مكان.

وتوجَّه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة للصومال الشقيق قيادةً وحكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا الأبرياء، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدهم بموفور رحمته وينزلهم منازل الشهداء ويُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.