عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بالعاصمة الصومالية مقديشو

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات، اليوم السبت، الهجوم الإرهابيَّ الخسيس الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو؛ ممَّا أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

شدَّد مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم السبت، على رفض الشريعة الإسلامية لأيِّ لون من ألوان الاعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله تعالى في أرضه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الإنسان بنيان الله في أرضه .. ملعون من هدمه»، مشيرًا إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى دائمًا لنشر الخراب والدمار في كل مكان وزعزعة أمن واستقرار البلدان.

أكد مفتي الجمهورية أنَّ عمليات القتل والتدمير التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية تعكس تعطُّش هذه الجماعات لإراقة دماء الأبرياء الآمنين في كل مكان.

وتوجَّه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة للصومال الشقيق قيادةً وحكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا الأبرياء، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدهم بموفور رحمته وينزلهم منازل الشهداء ويُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

مفتى الجمهورية الإفتاء مقديشو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

ترشيحاتنا

حسين هريدى : أمريكا وصلت لمرحلة جعلتها تطالب بوقف إطلاق النار بغزة

خبير علاقات دولية : مجلس الأمن مخترق ومسيّس من بعض الدول الكبرى

الصلع من الجمال.. علي جمعة يكشف حكم زراعة الشعر للرجال

تضامن سريع.. صرف إعانات فورية للأسر المتضررة من حريق العمرانية

انهارت قدماه من شدة الحزن .. والد حبيبة الشماع يبكي بحرقه خلال العزاء ..فيديو

بث مباشر.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

ظهور مثير لـ أحمد الفيشاوي بـ سبحة والده مع تعليق مؤثر |شاهد

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "فراولة"

فيديو

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ