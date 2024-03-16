عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل حق عرب الحلقة 6.. حنان تخبر عرب السويركي برغبه رباح في خطبتها

احمد العوضي
احمد العوضي

شهدت الحلقة ٦ من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث الهامة والمثيرة .

و علم عرب السويركي، أن رباح قد تقدم لخطبة حبيبته انغام اثناء تواجده في السجن، ليبدأ الصراع بينهم مرة أخرى .

وبينما كان عرب يذهب مع حنان ، وجد مشاجرة بين انغام وخطيبها ليذهب به للمعلم عبد ربه، والذي أبلغته انغام انها تريد فسخ خطوبتها معه.

يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 6، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 6 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل حق عرب :

بدأت أحدث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

ورأى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله.

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .

ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.

وروَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

الكهرباء كانت مفصولة.. مفاجآت جديدة عن حريق استوديو الأهرام

تحذير من الأرصاد.. أمطار رعدية ونشاط رياح مثيرة للأتربة في الساعات المقبلة

حالته صعبة جدا| نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن اللاعب أحمد رفعت

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

موضوعات متعلقة

مسلسل العتاولة .. هدى الإتربي تتحدث عن شخصية دينا

مسلسل حق عرب الحلقة 5.. تعرف على القنوات الناقلة

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

تفاصيل حفلات وائل الفشني فى رمضان

أنا السبب.. فتحي عبد الوهاب يكشف أشياء غريبة في كواليس تصوير المداح4

بحبك لحد آخر العمر.. زوجة رامي صبري تحتفل بعيد ميلاده الـ46

حق عرب الحلقة 4.. القبض على أحمد العوضي والكشف عن قاتـ.ل الداية

مسلسل حق عرب الحلقة 3 .. أحمد العوضي يتورط في جريمة غامضة

ترشيحاتنا

مها أحمد: معظم الفنانين بيحسدوني.. ورافعة 4 قضايا على «فادي خفاجة» و«تيك توك»|فيديو

أنا بهين الفن؟! مها أحمد تهدد مذيعة على الهواء بمقاضاتها

على صفحة والده.. محمد هاني الناظر يعرض وصفة طبية للشعر

أجر قراءة القرآن في شهر رمضان وفائدته على المسلم.. فيديو

عدلي القيعي مُهدّد بالحبس بسبب شكوى رئيس بيراميدز |تفاصيل

27 ديلر.. الأمن يداهم أوكار تجار الكيف في العامرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ربنا ما يوريكي.. أروى جودة ترد على إحدى متابعيها بعد انتقاد شكلها

احترس.. الإسراف في هذا المشروب يهدّدك بأضرار خطيرة

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

ظهور مثير لـ أحمد الفيشاوي بـ سبحة والده مع تعليق مؤثر |شاهد

فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ