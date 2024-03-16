مسلسل حق عرب الحلقة 6.. حنان تخبر عرب السويركي برغبه رباح في خطبتها

شهدت الحلقة ٦ من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث الهامة والمثيرة .

و علم عرب السويركي، أن رباح قد تقدم لخطبة حبيبته انغام اثناء تواجده في السجن، ليبدأ الصراع بينهم مرة أخرى .

وبينما كان عرب يذهب مع حنان ، وجد مشاجرة بين انغام وخطيبها ليذهب به للمعلم عبد ربه، والذي أبلغته انغام انها تريد فسخ خطوبتها معه.

يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 6، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 6 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل حق عرب :

بدأت أحدث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب في عام ١٩٩٠ في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

ورأى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له الشيخ ان ابنه سيقتله.

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .

ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.

وروَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.