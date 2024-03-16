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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صلة رحم الحلقة 7.. أول مواجهة بين زوجة إياد نصار وحبيبته الأولى

مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل صلة رحم أول مواجهة بين يسرا اللوزي والتي تجسد شخصية زوجة إياد نصار وحبيبته الأولي جيهان.

 

وجاءت المواجهة بعد شك يسرا في زوجها بسبب شقيقها زياد والذي علم حقيقة العلاقة بين زوج شقيقته وحبيبته الأولى ونصح شقيقته بضرورة مراقبته لمعرفة خيانته لها.

 

كما شهدت الحلقة أيضا هروب أسماء أبو اليزيد من طليقها بعد اعتزامه قتلها بسبب عملية الاجهاض التي خضعت لها للتخلص من جنينها ونجحت في الهروب منه واللجوء إلي الدكتور حسام الذي يقوم بتأجير رحمها لتكوين الجنين بداخلها.

 

تصريحات إياد نصار

وقال الفنان إياد نصار إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح

 

مسلسل صلة رحم يسرا اللوزي اياد نصار

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