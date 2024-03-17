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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محمد فؤاد حديث عزاء حبيبة الشماع| ووالدها يدخل في حالة انهيار.. ما صلة الفنان بها؟

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

حرص المطرب محمد فؤاد على تقديم واجب العزاء في وفاة حبيبة الشماع الشهيرة بـ فتاة أوبر أو فتاة الشروق، وأثناء تقديمه واجب العزاء، انهار والدها أمام محمد فؤاد حزنا على رحيل ابنته الصادم، وقام المطرب محمد فؤاد بإحتضانة وقبل رأسه، مما جعل الجمهور يتسائل عن السبب الذي يربط محمد فؤاد وحبيبة الشماع.

محمد فؤاد يقدم واجب العزاء لأسرة حبيبة الشماع في مسجد الشرطة | بث مباشر
محمد فؤاد بعزاء حبيبة الشماع 


جنازة حبيبة الشماع

وكانت شيعت مراسم دفن جثمان حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بفتاة أوبر في مقابر الأسرة بمدينة نصر، أول أمس الجمعة وسط حزن وبكاء وانهيار أسرتها، حيث صرحت النيابة بدفن جثمان الفتاة، بعد تسلم النيابة العامة التقارير الصحية عن سبب وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ"فتاة أوبر".

التقرير الطبي لحبيلة الشماع 

وكشف التقرير الطبي أن الفتاة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة.

وتوفيت حبيبة الشماع  المعروفة إعلاميا بـ" فتاة أوبر"، بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من السيارة بعد محاولة سائق أوبر خطفها، بحسب رواية أسرتها.

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التحقيقات كشفت أن الفتاة تعاني من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.

الفنان محمد فؤاد يعزي في حبيبة الشماع فتاة الشروق - منصة زائد
محمد فؤاد بعزاء حبيبة الشماع 

 تفريغ كاميرات واقعة حبيبة الشماع


النيابة العامة قررت تفريغ كاميرات المراقبة، وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم، والذي سبق اتهامه من قبل في قضية مخدرات.

محامي المتهم كشف أن السائق لم يكن ينوي خطف الفتاة، لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقي، وأن المتهم يعمل منذ سنوات في شركة " أوبر" بدون أي شكوى، وخلال رشه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة.

محامي أسرة الفتاة من جانبه تقدم بطلب تعويض مدني أمام النيابة ضد المتهم وشركة " أوبر" نتيجة الأضرار التي لحقت بموكلته.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حبيبة الشماع جنازة حبيبة الشماع محمد فؤاد رحيل حبيبة الشماع التقرير الطبي لحبيلة الشماع تفريغ كاميرات واقعة حبيبة الشماع

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