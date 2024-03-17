ادعو لها .. منة فضالي تعلن خضوع والدتها لعملية جراحية حرجة.. تفاصيل

نشرت الفنانة منة فضالى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تطلب فيه الدعاء لوالدتها التى تجرى عملية جراحية حرجة.

وقالت منة فضالى : أمي من يوم ٢ في الشهر لحد دلوقتي في المستشفي كل الناس عارفه أنا مرتبطه ب امي اد ايه لان مليش غيرها في الدنيا و هي كمان ملهاش حد غيري.. هي داخله دلوقتي تعمل عمليه كبيره اوي ده اكبر امتحان ليا.

ارجو منكم تدعولها تخرج بسلامه بحق الايام المفترجة يا رب.. يا رب مضرنيش بيها يا رب.

منة فضالى

وتشارك منة فضالى فى مسلسل "محارب" الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولةحسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبد المنعم وملك زاهر ونور محمود.

مسلسل "كوبرا"

وتشارك فى مسلسل "كوبرا" والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب النجمة منه فضالي ومنهم: «محمد امام، هشامإسماعيل، محمد أسامة «أوس أوس»، علاء مرسي، دنيا ماهر» وغيرهم من النجوم، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق،ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

تدور أحداث مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية، حول «كوبرا» والذي يجسد شخصيته النجم محمد إمام ويكون هوصاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع تصاعد أحداث المسلسل يواجه مواقف غريبة، تقوم بوضعه في صراع بين الخير وبين الشر.