عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ادعو لها .. منة فضالي تعلن خضوع والدتها لعملية جراحية حرجة.. تفاصيل

منة فضالى ووالدتها
منة فضالى ووالدتها

نشرت الفنانة منة فضالى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تطلب فيه الدعاء لوالدتها التى تجرى عملية جراحية حرجة.

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

زهقت من لعب دور الضحية.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والتمثيل

وقالت منة فضالى : أمي من يوم ٢ في الشهر لحد دلوقتي في المستشفي كل الناس عارفه أنا مرتبطه ب امي اد ايه لان مليش غيرها في الدنيا و هي كمان ملهاش حد غيري.. هي داخله دلوقتي تعمل عمليه كبيره اوي ده اكبر امتحان ليا.
ارجو منكم تدعولها تخرج بسلامه بحق الايام المفترجة يا رب.. يا رب مضرنيش بيها يا رب.

منة فضالى

وتشارك منة فضالى فى مسلسل "محارب" الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولةحسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبد المنعم وملك زاهر ونور محمود.

مسلسل "كوبرا"

وتشارك فى مسلسل "كوبرا" والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب النجمة منه فضالي ومنهم: «محمد امام، هشامإسماعيل، محمد أسامة «أوس أوس»، علاء مرسي، دنيا ماهر» وغيرهم من النجوم، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق،ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

تدور أحداث مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية، حول «كوبرا» والذي يجسد شخصيته النجم محمد إمام ويكون هوصاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع تصاعد أحداث المسلسل يواجه مواقف غريبة، تقوم بوضعه في صراع بين الخير وبين الشر.

الفنانة منه فضالى منة فضالي والدة منة فضالي اعمال منة فضالي أفلام منة فضالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

صدمة صباحية.. الأرصاد تحذر من مفاجأة في طقس الأيام المقبلة| ذروة التقلبات الجوية

موضوعات متعلقة

فن مصري خالص يدعو للفخر.. دياب يشيد بمسلسل الحشاشين

مادلين طبر تروي موقفًا صعبًا للفنان فاروق عيطة بفيلم «الطريق إلى إيلات»

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

قبل ظهوره فى حلقة اليوم.. حمزة العيلى يوجه رسالة إلى جمهوره وصناع المداح

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 6 .. وفاة والد سمية الخشاب

مسلسل المداح الحلقة 7 .. حمادة هلال ينتصر على الجن دياب

وفاة مهندس الصوت محمد عبد السلام.. تفاصيل

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

ترشيحاتنا

في نهار رمضان.. شخص يطلق النار على نفسه بـ الجيزة

تاريخ طويل من العلم والفكر.. الإمام الأكبر يوجه كلمة في يوم تأسيس الأزهر

20 صورة ترصد انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في المدارس

خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية | الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين

انتداب المعمل الجنائي واستعجال التحريات في حريق مول القاهرة الجديدة

منطوق الحكم بالمؤبد والمشدد لـ 11 متهما في خلية وحدة التطوير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. سبايدرمان ينظف زجاج السيارات في الشوارع | إيه القصة؟

مش ماس كهربائي.. سبب حريق استوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم

معاهدة سايكس بيكو.. هل حققت غرضها في تقسيم الوطن العربي؟

احذر تنظيف سيارتك بهذه الطريقة.. تدمرها بالكامل

فيديو

مش ماس كهربائي.. سبب حريق استوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم

رجعوا الجواكت.. تحذيرات من موجة برد وتقلبات بالطقس | فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ