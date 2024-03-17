السيطرة على حريق التهم أجزاء من مول بالقاهرة الجديدة | فيديو

انقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة مولا تجاريا بشارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة من الاحتراق بالكامل بعد نشوب حريق بالطابق الأخي ، كما تم انقاذ البنوك الموجودة بالمول.

وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مول تجاري في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس.

علي الفور تم توجيه رجال الإطفاء الذين تعاملوا مع البلاغ، وتسبب تصاعد أعمدة الدخان في إحداث حالة من الفزع لدي رواد المنطقة.

وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد للبنوك والمحال التجارية بالطوابق الثلاثة.

تبين من الفحص الأولي ان النيران التهمت اجزاء كبيرة من الطابق الأخير بالمول، وجاري الوقوف علي سبب الحريق لبيان ما اذا كانت هناك شبهة جنائية.