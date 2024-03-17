عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يحدد 20 مليون يورو لشراء كانسيلو

صدى البلد

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي برشلونة حدد سعر شراء الظهير البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو.

وتألق كانسيلو بشكل كبير خلال فترة إعارته لبرشلونة من مانشستر سيتي هذا الموسم.

ويعتزم وكيل اللاعب، خورخي مينديز، عقد اجتماع مع المسؤولين في مانشستر سيتي لمناقشة إمكانية تحويل الإعارة إلى صفقة دائمة.

ويرغب كانسيلو بشكل متبادل في البقاء مع برشلونة، بينما يبدي مانشستر سيتي استعداده للتفاوض بشأن الصفقة، مع التركيز على القيمة المالية المناسبة للاعب.

وقد شارك كانسيلو في 32 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، حيث سجل أربعة أهداف وصنع مثلهم.

ويمتد عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2027.

جواو كانسيلو ديبورتيفو خورخي مينديز مانشستر سيتي موندو ديبورتيفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

صدمة صباحية.. الأرصاد تحذر من مفاجأة في طقس الأيام المقبلة| ذروة التقلبات الجوية

ترشيحاتنا

نتنياهو يستدر عطف بايدن والغرب: حلفاء إسرائيل لديهم ذاكرة قصيرة.. نسوا هجوم أكتوبر

حمى البحر المتوسط.. صفاء سلطان تروي تفاصيل مأساتها مع المرض

حزن شديد وانهيار.. دفاع حبيبة الشماع يكشف عن حالة أهلها وأصدقائها| فيديو

السيسي ورئيس الوزراء البلجيكي يناقشان الأوضاع في قطاع غزة وضرورة وقف إطلاق النار

الوزير: نستهدف الوصول إلى 31 سفينة في 2030 لنقل 20 مليون طن سنويا

ارحموني مظلومة| أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير في رشوة أسوان الكبرى.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. سبايدرمان ينظف زجاج السيارات في الشوارع | إيه القصة؟

مش ماس كهربائي.. سبب حريق استوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم

معاهدة سايكس بيكو.. هل حققت غرضها في تقسيم الوطن العربي؟

احذر تنظيف سيارتك بهذه الطريقة.. تدمرها بالكامل

فيديو

تراجع أسعار السلع.. سر سيطرة الحكومة على الأسواق والتخفيف عن المواطن

مش ماس كهربائي.. سبب حريق استوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم

رجعوا الجواكت.. تحذيرات من موجة برد وتقلبات بالطقس | فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ