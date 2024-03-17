برشلونة يحدد 20 مليون يورو لشراء كانسيلو

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي برشلونة حدد سعر شراء الظهير البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو.

وتألق كانسيلو بشكل كبير خلال فترة إعارته لبرشلونة من مانشستر سيتي هذا الموسم.

ويعتزم وكيل اللاعب، خورخي مينديز، عقد اجتماع مع المسؤولين في مانشستر سيتي لمناقشة إمكانية تحويل الإعارة إلى صفقة دائمة.

ويرغب كانسيلو بشكل متبادل في البقاء مع برشلونة، بينما يبدي مانشستر سيتي استعداده للتفاوض بشأن الصفقة، مع التركيز على القيمة المالية المناسبة للاعب.

وقد شارك كانسيلو في 32 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، حيث سجل أربعة أهداف وصنع مثلهم.

ويمتد عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2027.