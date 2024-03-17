محافظ بني سويف يتابع استعدادات «التعليم» للمشاركة في النسخة الرابعة من المشروع الوطني للقراءة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، مع مسؤولى قطاع التربية والتعليم، استعدادات المديرية للمشاركة في النسخة الرابعة من المشروع الوطني للقراءة ، والذي يستهدف تنمية الوعي وتمكين الأجيال من مفاتيح الإبداع والابتكار والتجديد ، وذلك ضمن خطة الوزارة في هذا الجانب

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده وكيل التعليم هاني عنتر ، والذي أشار فيه إلى لقائه بفريق دعم المشروع الوطني للقراءة والذي ضم :د. أحمد الصاوي منسق عام المشروع ، د. أمين أبو بكر المنسق العام ، وفي حضور: د. ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية ، حنان فتحي موجه عام المكتبات ، جمال ياسين موجه عام اللغة العربية ، عاطف زكريا موجه أول مكتبات المديرية، هشام سالم موجه أول مكتبات إدارة بني سويف لمناقشة آليات إطلاق النسخة الرابعة من المشروع

وخلال اللقاء ،أكد "عنتر" أهمية القراءة في تنمية الوعي وغرس القيم الإيجابية ، مشيرا إلى أن المشروع الوطني للقراءة بهدف إلى إحداث نهضة في القراءة وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء من خلال دعم القيم الوطنية وإثراء البيئة الثقافية في المدارس

فيما أضاف المنسق العام ،أن المشروع يرتكز على الطالب المثقف والمعلم المثقف مشيرًا إلى أن المسابقة تهدف إلى زيادة وعي الطلبة بأهمية القراءة في اكتساب القيم وتحصيل المعرفة وتنمية مهارات القراءة الإبداعية الناقدة لدى الطلبة في جميع النشاطات القرائية، موضحا دور موجهي المكتبات في نشرع الوعي بأهمية المشروع الوطني للقراءة داخل المدارس

ومن جهته أعرب الدكتور أمين أبو بكر عن سعادته البالغة بتواجده وسط هذه الكوكبة في مجال اللغة العربية والمكتبات ،مشيرًا إلى أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع ثقافي تنافسي يدعم القيم الوطنية والإنسانية ويحدث نهضة كبيرة في القراءة وبهدف إلى بناء شخصية الطلبة لغوياً وثقافياً واجتماعيا

وقد شهدت الزيارة عقد اجتماع ضم وكيل التعليم وفريق دعم المشروع الوطني للقراءة مع موجهي المكتبات لمناقشة آليات العمل لتنفيذ المشروع والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمشروع ، فيما اختتمت الزيارة بتفقد مدرستي الشهيد الرائد أحمد محمد عبده اسماعيل الرسمية لغات والشروق الرسمية لغات لنشر الوعي بأهمية المشروع القومي للقراءة.