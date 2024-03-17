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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء.. تفاصيل

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات تنمية سيناء، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانيّ، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.


وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية فيما يخص مشروعات تنمية سيناء، مُستعرضًا في هذا الصدد عددًا من قطع الأراضي الزراعية التي يتم تقنين أوضاعها في سيناء، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك عددًا من قطع الأراضي الجاهزة للاستصلاح يتم التنسيق حاليًا لتسليمها لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مضيفا كذلك أن هناك تعاونا مع المحافظة بشأن بعض التجمعات التنموية الزراعية، حيث يتم تقديم الدعم الفني المطلوب من جانب وزارة الزراعة.

واستعرض وزير الموارد المائية والري مآخذ المحطات التي يتم تسليمها، خاصة بعد توصيل الكهرباء لهذه المآخذ، وهو ما يُسهم في سرعة تنمية الأراضي المُستصلحة.

واستعرض محافظ شمال سيناء، بعض احتياجات المحافظة من مشروعات الصرف الصحي على وجه الخصوص، وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة توفير التمويل اللازم لإقامة محطة صرف صحي تلبية لهذه الطلبات.

وتناول المحافظ موقف المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يسهم في توفير وحدات سكنية متنوعة لأبنائها، وفي هذا السياق أشار وزير الإسكان إلى أنه تم بالفعل إسناد تنفيذ عدد من التجمعات التنموية في شمال سيناء، وذلك من خلال الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، موضحا أن شركة المقاولات المسند إليها التنفيذ بدأت العمل على أرض الواقع.
      من جهته، تحدث محافظ الإسماعيلية عن موقف تقنين الأراضي بالمحافظة، موضحا أنه يتم العمل على الإسراع بتقنين أوضاع الأراضي الزراعية، ودعوة المواطنين لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي الزراعية التابعة لهم.

وطلب رئيس مجلس الوزراء إعداد تقرير حول الموقف التفصيليّ للتجمعات التنموية في سيناء، وكذلك موقف تقنين الأراضي هناك، بالإضافة إلى تقرير آخر عن خطوات استصلاح الأراضي الجديدة؛ وذلك تمهيدا للعرض على  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتابع  أولا بأول خطوات تنمية سيناء، والتي يضعها الرئيس على قائمة أولويات الاهتمام.

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