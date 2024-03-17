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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيطاليا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي من الصادرات المصرية بقيمة 3.1مليار دولار

صدى البلد

يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ وفد أوربي رفيع المستوي، يضم كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص، وإيطاليا واليونان والنمسا، وذلك من أجل تعزيز الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

 وحرصاً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفي يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي .

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الإحصاء: مصر تنجح في خفض فاتورة الاستيراد بقيمة 13 مليار دولار خلال 2023

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الإحصاء: الصادرات المصرية غير البترولية تحقق رقما قياسيا جديدا خلال عام 2023

أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأحد الموافق 17 / 3 / 2024 انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لتسجل 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 ملـيار دولار خــلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 19.2%.
وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 31.8%، كما انخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليـار دولار خــلال عـام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 9%.

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1مليار دولار، يليها اسبانيا بقيمة 1.8  مليار دولار، ثم اليونان  بقيمة 1.6 مليـار دولار.

وجـاءت المانيا فـي مقـدمة دول الاتحاد الأوروبي مــن حيـث الـواردات المصـريـة خـلال   عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.1 مليار دولار، يليها إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.

وشملت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار ، حديد وصلب - فولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار 
أسمده بقيمة 987 مليون دولار 
الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها لدائن ومصنوعاتها بقيمة 977 مليون دولار 
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار

وشملت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 
مراجل، الات، أجهزة الية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار
منتجات الصيدلة بقيمة 2 مليار دولار 
وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.8 مليار دولار 
سيارات وجرارات ودراجات واجزاؤها بقيمة 1.6 مليار دولار 
حديد وصلب - فولاذ بقيمة 1.1 مليار دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبي  652 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 828.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3% ,وجاءت المانيا  على رأس دول الاتحاد الأوروبي في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمتها 129.8 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات الأجانب بدول الاتحاد الأوروبي  العاملين بمصر 56.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض  قدرها 4.1%.

وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي   في مصر  8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل  3.2 مليار   دولار خلال العام المالي  2021 /2022 بنسبة ارتفاع  قدرها 156.3%.

وتضم دول الاتحاد الأوروبي في عضويتها دول (النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، جمهورية قبرص، جمهورية التشيك، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد).

الاتحاد الأوروبي إيطاليا الصادرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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