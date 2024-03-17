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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستجيب للأهالي.. إقامة حديقة نموذجية جديدة بجوار السوق بمركز أشمون

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

استكمل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية، بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة أشمون  وذلك في إطار ما يقوم به المحافظ من جولات ميدانية مستمرة على أرض الواقع لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ، رافقه المهندس  أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.


تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتجميل ممشى أشمون الجديد ( الطريق الدائري ) بطول1500م، وبتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه ، وأستمع المحافظ لشرح تفصيلى من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون عن الأعمال التي تم تنفيذها بالممشى .

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وخلال تفقده وجه المحافظ الشركة المنفذة بوضع بلاطات مضيئة للممشى  لاضفاء مظهر جمالى ،وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وخلق متنفساً حضارياً لأهالي وزائري المدينة.


كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري والنموذجي الجديد بمنطقة كفر زلابية بمدينة أشمون ، علي مساحة  530م2، وبنسبة تنفيذ 60% ، ويضم 12محل ، بتكلفة إجمالية  2مليون و700 ألف جنية ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، حيث جارى أعمال تسليح السقف تمهيدا لصب الطبقة الخرسانية، وأشار المحافظ حرصه على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة ، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر .


وخلال جولته ، تفقد المحافظ قطعة أرض فضاء بجوار سوق كفر زلابية بمدينة أشمون  ، موجها بإقامة حديقة نموذجية استجابة لأهالي المنطقة لخلق متنفس حيوي ، لتضم مساحات خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات للمواطنين فضلا عن إقامة أكشاك نموذجية بشكل حضاري لتوفير فرص عمل للشباب بما يحقق الصالح العام، وقدم الأهالي الشكر لمحافظ المنوفية لجهوده الميدانية المبذولة على أرض الواقع والارتقاء بكافة المشروعات التنموية والخدمية على أرض أشمون.


فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بشارع شكري القواتلي بأشمون ،  بطول 750م، مشدداً علي الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل وموجهاً رئيس المدينة بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال لتذليل العقبات أولاً بأول.


فيما تضمنت الجولة تفقد المحافظ محطة مياه أشمون المرشحة لمعالجة المياه بحضور المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى ، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمحطة، وحرص المحافظ على تفقد مبانى المحطة وصالة المرشحات القديمة ،واستمع لشرح تفصيليي من رئيس الشركة عن مراحل التشغيل وألية التنفيذ والتى تعمل بطاقه استيعابية 34 ألف متر ، وتخدم مدينة أشمون ومحلة سبك ومجموعة من العزب ( البواجرية ، أبو خليفة ، أبو صلاح ، أبو يوسف  )، وتضم المحطة 15 مجموعة مرشحة وعكرة وغسيل ، و4 فلاتر رملية ، 4 مروق وبلاور هواء  .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات التنموية والخدمية المنوفية هيئة الأبنية التعليمية مجمع الخدمات الحكومية محافظ المنوفية

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