بتكلفة 1.35 مليار جنيه.. إنشاء مستشفى أشمون الجديد على مساحة 7 أفدنة

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري .

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع عن مستجدات الأعمال بالمستشفى والمقامة على مساحة 7 أفدنة ، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مشيراً إلى أنه بفضل توجيهات ودعم محافظ المنوفية تم الانتهاء من أعمال الدور الأرضي وجاري تنفيذ الأعمال الخرسانية بالدور الأول بالمستشفي .



وأشاد محافظ المنوفية بمستوى حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع ، موجها وكيل وزارة الصحة بالعمل بالتوازى في الإعداد الجيد للتجهيزات الخاصة بالمستشفي وذلك تمهيدا لتشغيلها لدخولها الخدمة فور الانتهاء من كافة الأعمال المقررة.

وأكد أبو ليمون أن مستشفي اشمون الجديدة سيعد صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

وتضم مستشفى أشمون الجديدة 6 غرف عمليات وقسم الغسيل الكلوي بواقع 52 كرسي ، وقسم حضانات الأطفال بعدد 42 حضانة وقسم الحروق والذى يضم 5 أسرة عناية و10 أسرة إقامة ، فضلا عن قسم العناية المركزة بعدد 44 سرير، وقسم العيادات الخارجية بـ19 عيادة " وقسم الاستقبال والطوارئ بـ 27 سرير ، وقسم الإقامة الداخلية بإجمالي 186 سرير" .