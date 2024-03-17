حياة كريمة.. محافظ المنوفية يتفقد التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية بسبك الأحد

اختتم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية بسبك الأحد والمقام على مساحة 1050مترا ويضم عدد من المكاتب (التموين ، والشئون الاجتماعية ، السجل مدني، البريد، الشهر العقاري) لضمان تأدية الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعلى أكمل وجه وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، رافقه المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الشئون الصحية.



وتفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمكتب التموين والبريد والمركز التكنولوجي وتابع السياسة التشغيلية للمجمع ، كما استفسر عن حجم وآلية العمل ونوعية الخدمات بكل قسم وكذا الاطمئنان من المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ، مشدداً على ضرورة الاهتمام والاعتناء بالمبنى للحفاظ على الشكل العام للمجمع لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات بشكل أفضل.



وتفقد المحافظ مركز تنمية طب الأسرة بقرية سبك الأحد على مساحة 1900 م2 ضمن أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة والذي يضم " عيادات تنظيم طب الأسرة ، وصيدلية ، ومكتب صحة ، علاج طبيعي ، أسنان ، معمل ، حضانة للأطفال ، ومشغل ، إسعافات أولية ، غرف تطعيمات ومبادرات سيدات ، وغرف استشارية لتقديم المشورة للمقبلين على الزواج ، حيث أوضحت وكيل وزارة الصحة بأنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات وتوريد الأساسات ومستلزمات الفرش ، كما تم الانتهاء من الإعداد الجيد للأطقم الطبية لتشغيل المركز لتأدية الخدمة.

وأكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية أولت اهتماما كبيراً بقطاع الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بقرى الريف ، مشيراً حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات التي يتم تنفيذها لدعم الأسرة المصرية وتنميتها.

