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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حلويات رمضان.. طريقة تحضير قطايف بالشوكولاتة

القطايف
القطايف

تعد القطايف من أشهر حلويات رمضان، ويفضل الكثير من الأشخاص تناول القطايف بحشوات مميزة ومختلفة.

وإليكم طريقة تحضير القطايف بالشوكولاته 

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لتحضير العجينة :

2 كوب دقيق
1 ونصف ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة كبيرة سميد ناعم
ملعقة كبيرة لبن بودر
نصف كوب زيت نباتي
2 كوب ماء
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح

لتحضير الحشوة :

110 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة
160 جرام شوكولاته
160 جرام سكر بودر
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
2 ملعقة كبيرة كاكاو

طريقة عمل القطايف بالشوكولاته :

1- لتحضير العجينة: في وعاء كبير، ضعي الدقيق، الخميرة، دقيق السميد، واللبن البودرة الزيت النباتي، الماء، السكر والملح واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

2- اتركي العجينة ترتاح لحوالي 30 دقيقة.

3- سخني الطاسة وضعي فيها مقدار ملعقتين كبيرتين من العجينة ثم حركي الطاسة لإعطاء العجينة شكلاً دائرياً. 

اتركيها على نار هادئة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً، واتركي العجينة حتى تبرد كليّاً.

4- لتحضير الحشوة: ذوبي الشوكولاته على حمام مائي، ثم أخفقي الزبدة مع السكر البودرة والكاكاو للحصول على مزيج رغوي.

5 - ضيفي الحليب واخلطي حتى تتجانس المكونات، ضعي الشوكولاته المذابه فوق مزيج الزيدة واخلطي جيداً.

6- عند التقديم، أغلقي كل دائرة عجين من طرف واحد من خلال الضغط على أطرافها بواسطة إصبعك، ثم احشي الطرف الثاني المفتوح بملعقة كبيرة من حشوة الشوكولاته.
 

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