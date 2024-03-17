حلويات رمضان.. طريقة تحضير قطايف بالشوكولاتة

تعد القطايف من أشهر حلويات رمضان، ويفضل الكثير من الأشخاص تناول القطايف بحشوات مميزة ومختلفة.
وإليكم طريقة تحضير القطايف بالشوكولاته
لتحضير العجينة :
2 كوب دقيق
1 ونصف ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة كبيرة سميد ناعم
ملعقة كبيرة لبن بودر
نصف كوب زيت نباتي
2 كوب ماء
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
لتحضير الحشوة :
110 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة
160 جرام شوكولاته
160 جرام سكر بودر
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
2 ملعقة كبيرة كاكاو
طريقة عمل القطايف بالشوكولاته :
1- لتحضير العجينة: في وعاء كبير، ضعي الدقيق، الخميرة، دقيق السميد، واللبن البودرة الزيت النباتي، الماء، السكر والملح واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.
2- اتركي العجينة ترتاح لحوالي 30 دقيقة.
3- سخني الطاسة وضعي فيها مقدار ملعقتين كبيرتين من العجينة ثم حركي الطاسة لإعطاء العجينة شكلاً دائرياً.
اتركيها على نار هادئة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً، واتركي العجينة حتى تبرد كليّاً.
4- لتحضير الحشوة: ذوبي الشوكولاته على حمام مائي، ثم أخفقي الزبدة مع السكر البودرة والكاكاو للحصول على مزيج رغوي.
5 - ضيفي الحليب واخلطي حتى تتجانس المكونات، ضعي الشوكولاته المذابه فوق مزيج الزيدة واخلطي جيداً.
6- عند التقديم، أغلقي كل دائرة عجين من طرف واحد من خلال الضغط على أطرافها بواسطة إصبعك، ثم احشي الطرف الثاني المفتوح بملعقة كبيرة من حشوة الشوكولاته.