قيثارة السماء.. رحيل ابنة الشيخ سيد النقشبندي

توفيت منذ قليل، الحاجة سعاد سيد النقشبندي ابنة قيثارة السماء الشيخ الراحل سيد النقشبندي أحد أعلام الإنشاد الديني ودولة التلاوة.

وفاة ابنة الشيخ الراحل سيد النقشبندي

وأعلن سيد شحاتة حفيد الشيخ النقشبندي وفاة خالته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، خالتى الحاجة سعاد سيد النقشبندي فى ذمة الله، نسألكم الدعاء".

يعد الشيخ سيد النقشبندي معجزة صوتية قال عنه الدكتور مصطفى محمود :"صوته مثل النور الكريم الفريد الذى لم يصل إليه أحد"..حيث ينقلنا حين نسمعه إلى عالم آخر من الصفاء والسكينة والتضرع إلى الله، ونشعر أننا نحلق فى إلى السماء حين نسمعه يشدو "مولاى إنى ببابك..قد بسطت يدرى من لى ألوذ به إلاك ياسندى"..تلك الأنشودة الأشهر ضمن تراث قيثارة السماء وأعماله، فلا يذكر اسمه بين الأجيال إلا ويتذكره الكثيرون بها، كما يذخر تراث الشيخ النقشبندى بمئات الروائع غيرها.

وقدم النقشبندى على مدار 6 سنوات كاملة فى كل رمضان 30 ابتهالا، خلال الفترة من 1969 وحتى 1975، بما يعادل 180 ابتهالا، وجميعها موجود بالإذاعة ، كما سجل عددا من البرامج والمسلسلات، ومنها برنامج مع الله، ومسلسل (سلطان العاشقين لابن الفارض) من 30 حلقة بطولة عبد الوارث عسر وعباس فارس ويحيى شاهين، ومسلسل (الباحث عن الحقيقة عن سلمان الفارسى)، وشارك الفنانة سميحة أيوب فى 30 دعاء، ينشد ويشدو وسيدة المسرح تلقى الشعر، كما سجل مع أمال فهمى فى برنامج على الناصية، وله 99 حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى شارك فيه عمالقة الطرب محمد قنديل وسعاد محمد وكارم محمود، وفى أكتوبر 73 أنشد للقنطرة وللقناة ولبدر أناشيد كثيرة، وكتب له عبد السلام أمين 30 دعاء ولحن له الموجى وسيد مكاوى وكبار الملحنين، كما أنشد قصيدة البردة.

ورحل الشيخ النقشبندى قيثارة السماء عن عالمنا فى 14 فبراير من عام 1976 ولم يتجاوز عمره 55 عاما.