هل القرين من الجن الطيب أم المؤذي؟.. على جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل: هل القرين من الجن الطيب ولا الجن المؤذي؟

هل القرين من الجن الطيب أم المؤذي؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الأحد: "القرين أساسا موجود علشان يعرض على الانسان الخطأ، طول الوقت يقول له على الخطأ علشان البنى آدم يقع فيه".

وتابع: "لذلك قالوا حتى انت يا رسول الله، لكن اعتى الله حتى اسلم ولذلك يمكن لهذا العاصى ان يسلم".

وأوضح: "لما سالوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه، ما مِن أحَدٍ إلَّا وقد وُكِّلَ به قَرينُه مِن الجِنَّ، قالوا: وأنتَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: وأنا، إلَّا أنَّ اللهَ أعانَني عليه، فأسلَمَ، فليس يَأمُرُني إلَّا بخيرٍ".



برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.