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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

طفلة تسأل: هل الإنسان يحسد نفسه؟.. على جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول هل الإنسان ممكن يحسد نفسه، وإزاى يحمى نفسه من الحسد؟ 

هل الإنسان يحسد نفسه؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الأحد: "أيوة الإنسان يمكن يحسد نفسه، لما لا يحمد الله ويشكره على النعمة التي انعم الله بها عليه".

وأوضح: "طبعا لما الإنسان يتغر باللى عنده ويقول عندى أو يفرح بعده ولا يحمد الله على ما اتاه، ولا يقول ما شاء الله".

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على جمعة تسخير الجن فى أعمال بناء مسجد أو سرقة حرام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه لا يستطيع ابدا يرى الجن على هيئته التى خلقها الله عليها، لافتا إلى أن البعض صور الجن على أنه عنده قرزن ولسان طويل وهذا غير صحيح. 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين" : "الإمام الشافعى يقول من ادعى أنه رأى الجن على خلقته ردت شهادته أمام القاضى لأنه كداب، وعنده خلل فى دماغه.. واتفق المسلمين على من ادعى الجن على خلقته فهو كذاب ، فى طرق استجلاب الجن بحيث الاتصال بالجن ممكن اكلمه ويكلمني لكن لا يمكن اشوفه، ممكن تستجلب جن وتقوله منزوق فى ١٠٠ الف جنيه فيروح يسرقهم ويجيبهم، طيب ما فعلته حرام، لانى أخرجت الجن من خلقته التى خلقه الله من أجلها".  

 

وأضاف: "اللى يحط بدماغه أنه عاوز يتصل بالجن فإنه يكون خرج عن حد الخلال وارتكب جريمة ولو الجن تابعه يبقى وقعته سوداء، والاستعانة بالجن حرام ، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. ،ربنا امرنا بعدم الاتصال به، لو قولت له تعالى ساعدني يا جن فى بناء مسجد وهو ساعدك يبقى حرام عليه وعليه".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

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