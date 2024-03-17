معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس يعقد الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية

عقد معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية HSK ،HSKK بالقاعات الإلكترونية بكلية الألسن جامعة عين شمس ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة معهد كونفوشيوس، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس.

وتوجه معهد كونفوشيوس بخالص الشكر للدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن لترحيبها بالطلاب وعقد الامتحانات بكلية الألسن.

ويعد اختبار تحديد مستوى اللغة الصينية أحد أكبر الاختبارات الشفهية والتحريرية التى تعقد على مستوى العالم في توقيت واحد.