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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعليق مثير من باميلا الكيك بعد برنامج رامز جانب من الآخر

باميلا الكيك
باميلا الكيك

كشفت باميلا الكيك عن رأيها فى برنامج  رامز جاب من الآخر فى أول ظهور لها بعد حلقة أمس مع الفنانة مرام على.

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وقالت باميلا الكيك، في تصريحات تليفزيونية: حلقتي مع رامز جاب من الآخر هو جاب من الآخر فعلًا، تلقيت مكالمة من منتجة فنية لطيفة جدًا، أني هكون مع رامز في برنامج لذيذ وأنه تاب من المقالب، ومكنتش أعرف مين اللي هيبقى معايا في الحلقة، وكنت بصلي بـ إيديا وقلبي أثناء المقلب، كنت عارفة أني لازم أحمي نفسي، وأحمي مرام علي، كانت كتير خايفة.

 

وأاافت باميلا الكيك: كنت خايفة وعارفة أني هتأذي وقولت هعمل عملية واحدة ومش عارفة لـ إيه، ودي كانت لعبة عقل، وأنا مبحبش النوع ده من البرامج ولا أتمنى تكرار التجربة، ويلا ماشي الحال رامز بنحبه كلنا.

 

باميلا الكيك 

وقعت الفنانتان “باميلا كيك” و"مرام على" ضحية الحلقة السادسة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

وأسقط رامز جلال الفنانتين فى غرفة واحده قائلا:" هتبطلوا تعملوا الأدوار اللى بتسخن الرجالة على زوجاتهم، أنتوا عاملين قلق ولازم تغيروا الأدوار دي".

وأطلق رامز جلال “كلبا شرسا” على الفنانتين، وبدأتا في الصراخ فورا مطالبتان إياه أن يسحب الكلب.

الفنانة مرام على باميلا الكيك رامز جاب من الاخر رامز جلال مرام على

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