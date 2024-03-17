الاستعانة بالحيوانات.. 5 ملاحظات مثيرة على برنامج رامز جاب من الآخر

بعد عرض 6 حلقات من برنامج "رامز جاب من الأخر" الذى يقدمه رامز جلال فقد أثار حالة من الجدل الواسع بين مؤيد ومعارض له ونرصد فى التقرير التالى أبرز 5 ملاحظات عن البرنامج.

لا يزال يعيد رامز جلال نفسه فى فكرة الاستعانة بالحيوانات فى برنامجه لتخفيف وترهيب ضيوفه من النجوم وفى هذا العام يسعين رامز بكلب وبعض الزواحف والنعام.

الجديد الذى يقدمه رامز هذا العام هو استضافته لاثنين من المشاهير الذين نسب بينهما خلاف حاد وذلك بهدف التوافق والصلح بينهما.

إصابات النجوم والمشاهير فى أمر ربما لم يحدث كثيرا فى برامجه الماضية الا ان هذه النسخة تعد الأقوى حيث تعرض عدد كبير من المشاهير إلى كدمات وإصابات فى الوجه والذراع والقدم مثل التى تعرضت لها نجلاء بدر واللاعب على البليهى.

يلاحظ أيضا ظهور النجمات بملابس كاجوال بعيدا عن ارتداء الفساتين على الرغم أن من المفترض حضورهم لبرنامج حوارى تحت عنوان "رامز ورلد" ويصدمن بعد فى حقيقية البرنامج وأنه مقلب يتعرضن له.

اللوك الذى يظهر به رامز جلال فى برنامجه الجديد اشبه باللوك الذى ظهر به فى برنامجه السابق "رامز مجنون رسمى" والذى عرض فى 2020 واستمر معه فى برنامج "رامز موفى ستار" وبعد برنامج "رامز نيفر اند".

رامز جلال

رامز جلال

رامز جلال

رامز جلال