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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مطربو مهرجانات.. تعرف على ضيوف اليوم في برنامج رامز جاب من الآخر

صدى البلد

وقع مؤدي المهرجانات حمو بيكا و كزبرة ضحية الحلقة السابعة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاحد.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة
 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

رامز جاب من الآخ حمو بيكا كزبرة

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