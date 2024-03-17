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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طارق الملا يثمن دور المرأة بقطاع البترول ويطالبهن بمضاعفة الجهود

وزير البترول
وزير البترول

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمينات المرأة بقطاع البترول احتفالهن بيوم المرأة الذي يأتي في شهر مارس من كل عام ، والذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر شركة إيجاس بحضور الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة و قيادات النقابة برئاسة محمد جبران .
وأكد وزير البترول على الاستمرار فى دعم وتأهيل وصقل خبرات الكوادر العاملة بقطاع البترول فى ظل المسيرة العملية والسمعة الطيبة التى تحققت للقطاع من خلال الإنجازات التى حققتها الرؤية الاستراتيجية للتطوير والتحديث التى انطلقت عام 2016 ، يتم البناء عليها فى مواجهة التحديات، مثمناً دور المرأة فيما تحقق وسعيها الدؤوب نحو المزيد من المشاركة فى مسيرة العمل البترولى وخاصة بالمجالات المتخصصة ،وقدم لهن التحية على ما حققنه من نجاح وتوليهن مناصباً قيادية رئيسية بصناعة  البترول دليلاً على مساواة حقيقية والتزاماً فاعلاً.
كما طالبهن وزير البترول بمضاعفة الجهود في هذه المرحلة الهامة التي تتطلب بذل المزيد من الجهود ،  ووجههن بالحفاظ على التوازن الذى يؤدين به عملهن النقابى وعملهن التخصصى بشركاتهن وكذا مسئولية أسرهن ، مشيراً إلى أهمية دورهن فى زيادة الوعى والحفاظ على المكتسبات.
وأكد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول على ما تم توفيره للعاملين من أجواء مشجعة على العمل وزيادة الإنتاج والحفاظ على الكيانات البترولية وتطويرها بمجهود كبير ، انحاز فيه الوزير للعاملين مما يستوجب من العاملين بذل المزيد من الجهد ، مثمناً تحفيز  الوزير لكل سيدة وأم على تحقيق المزيد من النجاحات موفراً لهن ولكافة العاملين كافة الظروف والأجواء لتحقيق ذلك.
وجهت عايدة محيي الدين نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول لشئون المرآة رسالة شكر وتقدير  للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة  المعدنية علي مايشهده القطاع من ازدهار ونجاح وتمكين حقيقي للمرأة  ، مؤكدة ان السيدات العاملات بالقطاع يجددن العهد علي مضاعفة الجهود و تعزيز الابتكار والعمل وخدمة القطاع اللاتي يفخرن بالانتماء إليه.

 

فيلم تسجيلي


و شهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلي قدم فيه عدد من  القياديات بقطاع البترول و نماذج شابة من التنفيذيات شكرهن على  الدعم الكبير الذي قدمته استراتيجية قطاع البترول لتحقيق التطور في أدوار المرآة بالقطاع وانعكاس ذلك على النجاح المهني لهن و تمكين المرآة للقيام بأدوار مؤثرة في الصناعة .


وكرم الوزير عطاء كل راندا صبرة وغادة مبارك من إيجاس، وغادة الراوى من وزارة البترول والثروة المعدنية ونيرمين أسامة من شركة فنترسال ديا وداليا مينا من شركة أباتشى وجيهان حنا بتروبكر وأميرة صلاح من شركة العامرية لتكرير البترول ولوسيل سعيد من شركة غاز مصر وإيمان بدير من شركة بتروجاس ورضا حنفى من شركة التعاون للبترول

البترول ايجاس المراة الصناعة الكيانات البترولية

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