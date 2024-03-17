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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد العودة للتصوير .. حقيقة تغيير نهاية مسلسل الحشاشين

الحشاشين
الحشاشين

علم صدى البلد انه تم تصوير اليوم مشهد للفنان اسلام جمال بالاضافه لبعض الحركات في مسلسل الحشاشين .

وعلى الرغم من انتهاء التصوير الا ان بيتر ميمي قرر ان يقوم مخرج الوحدة الثانية بتصوير هذا المشهد فقط وبعض الحركات وأنه لا صحة لتعديل اي شئ في النهاية او السيناريو.

شهدت الحلقة رقم 6 من مسلسل الحشاشين، إلقاء القبض على حسن الصباح، وحبسه وتهديده بالتعذيب قبل قتله كما وعده الخليفة من قبل.

وكشف حسن الصباح عن مخططه لقتل الخليفة العباسي أثناء زيارته لأصفهان عن طريق أحد الفدائيين، ولكن نظام الملك كشف الخطة والقى القبض على الانتحاري.

واستطاع نظام الملك استقطاب المعلومات ومعرفة مخطط حسن الصباح وألقى القبض عليه بعد خيانة العهد بينهما، لكنه تمكن من تهريب زوجته وطفليه قبلها.

أبطال مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

الحشاشين مسلسل الحشاشين

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