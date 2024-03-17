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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العتاولة الحلقة 7| خضر يحرق شقة شقيقه نصار.. وعيسى الوزان يعترف بحبه لـ«مي كساب»

مسلسل العتاولة
مسلسل العتاولة

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة الكثير من الأحداث السريعة.

وبدأت الحلقة بتدبير "سترة" والدة أحمد السقا زواج طليقته (مي كساب)  من السبتى والذى يجسد شخصيته (أحمد كشك) لإشعال الغيرة فى قلب السقا ليردها لعصمته مرة أخرى.

كما شهدت الحلقة ذهاب خضر( طارق لطفى) إلى المعلم دخاخني وزوجته لفتح صفحة جديدة بعد الخلافات الكثيرة بينهما إلا أنهما رفضا وقاما بتهديده بقتل ابن شقيقه نصار وشقيقته.

وبعد اعلان خبر زواج عائشة (مي كساب)  طليقة نصار (أحمد السقا) من السبتي؛ قرر نصار الذهاب إلى عائشة ويحذرها من زواجها من السبتي وإلا سيأخذ ابنهما منها بشكل نهائي، وهو نفس الأمر الذى فعله عيسى الوزان(باسم سمرة) الذى ذهب أيضا لعائشة وحذرها الزواج من السبتى وعرض عليها الزواج منه لكونه يحبها وهو الوحيد الذى يستطع التصدي لنصار.

وانتهت الحلقة عندما أحرق خضر شقة شقيقه نصار( أحمد السقا) وولده بداخلها وتظاهر خضر بخوفه على ابن شقيقه وسارع مع نصار لإنقاذه من داخل الشقة. 

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، التي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة.

ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته. 

أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة احمد السقا طارق لطفي باسم سمرة

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