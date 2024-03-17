"سر إلهي" الحلقة 7|روجينا تكشف سارق ذهب روجينا..ومي سليم تفضح نهى عابدين

كشفت الحلقة الـ 7 من مسلسل سر إلهي، عن أحداث مثيرة ومشوقة غير متوقعة، وذلك بعدما أثارت الحلقة السابقة ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، حول سارق ذهب نصرة (روجينا) ليكون شخصا غير متوقع نهائيا التفكير فيه، وهو الدكتور سليمان بدر (محمود الحديني)، صاحب دار المسنين، فضلا عن تدبير شاهيناز (مي سليم)، فضيحة لرحمة (نهى عابدين) عن طريق فبركة صور مخلة لها، ورفض سراج (مراد مكرم) زوجها في السر مساعداتها.

بدأت الحلقة باكتشاف نصرة “روجينا”، أن الذهب الذي وضعته في سيارة النقل غير موجود، لتذهب هي ويحيي سليمان (أحمد مجدي) إلي سائق السيارة، ليخبرهم بأن السيارة الموجود التي يريدونها مع الدكتور سليمان يحيي، ليتفاجأ يحيي ونصرة بما سمعه، بعدها يعود بنا المخرج رؤوف عبد العزيز، بمشاهد "فلاش باك"، وأن السائق شاهد يحيي ونصرة يقومون بوضع أشياء في الرمل داخل سيارة النقل، ليخبر سليمان بدر (محمود الحديني)، ليطلب منه عدم الذهاب بالسيارة التي يتحدث عنها، ولكن يذهب معهم بسيارة أخرى.

وشهدت الحلقة مواجهة نارية (مستر سين)، بين الدكتور سليمان بدر_محمود الحديني_ونصرة_روجينا_لتخبره فيها بأنه شهد عليها زور في قتل هارون، واليوم يحاول سرقة ذهبها، ويدور بينهما حوار شديد اللهجة، يقدم كل منها ما لديه من أداء تمثيلي عالي، كأننا أمام مباراة تمثيلية، استطاعت فيها روجينا أن تتخلى تماما عن شخصيتها الحقيقية وعن شخوصها الدرامية السابقة، لتغوص في شخصية "نصرة" بكل تفاصيلها، واستطاع المخرج رؤوف عبد العزيز تجسيد المشاعر والانفعالات والمواقف المختلفة والتوظيف الدرامي وبناء المشاهد بشكل حرفي كبير ينم على الاحترافية والمهارة والخبرة التي يمتلكها دون أي مبالغات درامية.

وتقرر نصرة بعد رفض الدكتور سليمان أعطائها الذهب، بتهكير محمولة الخاص، وتذهب نصر_روجينا_إلي ريهام (نورا مهدي)مهندسة كمبيوتر ولديه باع كبير في قرصنة المحمول، وتستطيع قرصنة المحمول الخاص بسليمان بدر، وبالفعل تستطيع نصرة من خلال قرصنة التليفون الوصول لمكان الذهب، وتنقله لمحافظة الإسماعيلية.

وتنتهي الحلقة بمعرفة عزيز الرفاعي (أحمد سلامة) محامي شاهيناز (مي سليم)، مكان ذهب نصرة (روجينا)، والذي كان يراقبها دون علمنا، لتمثل نهاية الحلقة بمفاجأة جديدة تزيد من فضول حماس وشغف الجمهور، هو ماذا سوف يحدث خلال الحلقات المقبلة؟

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها...

أبطال سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

يعرض مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

مسلسل سر إلهي الحلقة 7