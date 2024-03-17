الشعب الجمهوري بالإسكندرية يناقش خطة العمل خلال شهر رمضان

عقدت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، برئاسة النائب مجدي الوليلي الأمين العام للحزب، اجتماعا تنظيميًا لمناقشة خطة العمل الحزبي خلال شهري مارس وأبريل وكذلك إلقاء الضوء على أهم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور عددا من أمناء الأمانات النوعية المختلفة وأمناء المراكز والأقسام وعددا من أعضاء هيئة مكتب المحافظة.

وذكر الحزب بالإسكندرية في بيان أن "الوليلي"، استعرض أهم الفعاليات والمبادرات التي سوف تنظمها أمانة الإسكندرية خلال الشهر الفضيل والتي بدأت بالفعل قبل حلوله بأيام قليلة بإطلاق مبادرة "مع الناس" بتوفير سيارات متنقلة تجوب مختلف مناطق وأحياء الإسكندرية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق وتستمر المبادرة طوال الشهر الفضيل دعما للمواطنين ومن أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وأضاف "الوليلي" أن الحزب بدأت في توزيع صناديق الحماية المجتمعية والتي تحتوي على كل احتياجات المواطن الأساسية من المواد الغذائية بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتم توزيع أكثر من ٥٠٠٠ الاف كرتونه و٣٠٠٠ شنطة حتى الآن ومستمرون في التوزيع طوال الشهر الكريم، بالإضافة إلى تنظيم مائدة إفطار جماعي يوم السبت القادم بأرض المعسل بالإبراهيمية.

ومن جانبه، أشار المهندس أمير أمين، أمين قسم العطارين، إلى تنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم تحت إشرافه وبالتعاون مع أمانة التدريب والتثقيف وتحت رعاية الدكتور شهاب أبو زهو أستاذ علم الحديث بالأزهر الشريف.

وأوضح المهندس أمير أمين بأن المسابقة مقسمة إلى عدة مراحل عمرية "أقل من ١٠ سنوات" في حفظ ربع القرآن الكريم ومن عمر "١٠ سنوات ل١٥ سنة " في حفظ نصف القرآن ومن عمر "١٥ سنه ل١٨ سنه" في حفظ القرآن الكريم كاملا، على أن يتم منح الثلاث مراكز الفائزة في المسابقة جوائز تشجيعية تحفيزا لهم بالاستمرارية في مواصلة حفظ القرآن الكريم.

ومن جانبه، أكد المهندس أدهم الوليلي أمين الشباب على حرص الحزب على رعاية أقوى بطولة رمضانية للفرق المشاركة في الدورة الرمضانية لكرة القدم للبراعم بالإسكندرية، وتقديم جوائز تشجيعية للفرق الفائزة.

وقال أمين الشباب إن الدورة الرمضانية تأتي في إطار اهتمام الحزب بالشباب ودعم الرياضة، وتأكيدًا على أن دور الحزب لا يقتصر علي العمل السياسي فقط بل يمتد ليشمل تنمية الشباب على كافة المستويات، رياضيا وأخلاقيا ومهنيا، مضيفا إن رعاية الدورة الرمضانية أصبحت تقليد رمضاني لدى الحزب، يهدف إلى تنمية اللياقة البدنية للمشاركين، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للشباب، وتحقيق الاستفادة المثلى لأوقات الفراغ لديهم، إلى جانب الترفيه والمتعة للجميع سواء المشاركين والمشاهدين في الدورة الرمضانية.