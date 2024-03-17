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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سبب حريق مول القاهرة الجديدة.. مفاجأة

السيطرة علي الحريق
السيطرة علي الحريق

كشفت المعاينة الأولية لحريق مول القاهرة الجديدة عن نشوب حريق بمطعم وملهي ليلي بالطابقين الثالث والرابع بالمول المكون من 4 طوابق، والمستغل بالطابقين الأول و الثاني (بنوك وشركة عقارات)، حيث تبين من الفحص المبدئي أن ماسا كهربائيا في فيشة وراء اشتعال النيران.

كما تبين وجود شخصين محتجزين بالطابق الثالث، وتم استخراجهما بمعرفة قوات الحماية المدنية وحالتهما مستقرة ، فيما تم منع امتداد النيران للعقارات المجاورة ، بعد أن نجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب باستخدام سلالم الإطفاء الهيدروليكية، ومنع امتداد النيران للمول الملاصق، ولا يوجد مصابين .

كما تبين من الفحص أن الأجزاء المحترقة بالمول، على مساحة 600 متر تقريبا.

ونجحت 7 سيارات إطفاء مدعومة بـ2 خزان في إخماد النيران.

وكانت غرفة عمليات إطفاء القاهرة، قد تلقت بلاغا، يفيد بنشوب حريق في مول تجاري في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس.

علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بالدفع بـ7 سيارات إطفاء و2 خزان مياه بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

وأنقذ رجال الإطفاء البنوك من الاحتراق وكذلك المحال التجارية بالمول، وجاري الوقوف علي سبب الحريق لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث  ، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان سببه وكشف ملابساته ، واستعجلت تحريات أجهزة الأمن ، وتفريغ كاميرات المراقبة ، وكذا سؤال العاملين .

حريق مول شارع التسعين الجنوبي ماس كهربائي ملهى ليلي مول تجاري نشوب حريق مفاجأة

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