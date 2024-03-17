خاص.. معاينة مول القاهرة الجديدة: البنوك سليمة والنيران دمرت مطعما وبارا..فيديو

كشفت المعاينة الأولية لحريق مول القاهرة الجديدة عن نشوب حريق بمطعم وبار بالطابقين الثالث والرابع بالمول المكون من عدد ٤ طوابق ، والمستغل بالطابقين الأول و الثاني (بنوك و شركة عقارات ) .

وتبين من الفحص وجود شخصين محتجزين بالطابق الثالث ، وتم إستخراجهما بمعرفة قوات الحماية المدنية وحالتهما مستقرة ، فيما تم منع إمتداد النيران للعقارات المجاورة ، بعد ان نجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب من بإستخدام سلالم الإطفاء الهيدروليكية ، ومنع إمتداد إمتداد النيران للمول الملاصق، ولا يوجد مصابين

وتبين من الفحص ان الاجزاء المحترقة بالمول علي مساحه ٦٠٠ متر تقريباً ، ونجحت ٧ سيارات اطفاء و٢ خزان في اخماد كرات اللهب.

كانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مول تجاري في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس ، علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب ٧ سيارات إطفاء و٢ خزان بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وانقذ رجال الإطفاء البنوك من الاحتراق والمحال التجارية بالمول ، وجاري الوقوف علي سبب الحريق لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث ، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان سببه وكشف ملابساته ، واستعجلت تحريات أجهزة الأمن ، وتفريغ كاميرات المراقبة ، وكذا سؤال العاملين .

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